تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد





اقترب موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وفقًا لما حدده الاتحاد المصري لكرة القدم.





موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري





ومن المقرر أن تبدأ منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا له البدء في شهر سبتمبر الجاري.





وتشهد فترة التوقف الدولي، إقامة مباراتي مصر أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وما يليها من مباريات للأندية المصرية في البطولات الإفريقية.





وكشف اتحاد الكرة المصري، أن تحديد موعد انطلاق الدوري، جاء بطلب من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.



