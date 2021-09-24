Advertisements

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:01 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي

اقترب موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، وفقًا لما حدده الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري

ومن المقرر أن تبدأ منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا له البدء في شهر سبتمبر الجاري.

 وتشهد فترة التوقف الدولي، إقامة مباراتي مصر أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وما يليها من مباريات للأندية المصرية في البطولات الإفريقية.

وكشف اتحاد الكرة المصري، أن تحديد موعد انطلاق الدوري، جاء بطلب من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

الكلمات المفتاحية

كيروش الزملك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ 37 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 10 دقائق

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كيروش" في طريقه لتدريب منتخب مصر

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

موعد الظهور الأول لمدرب منتخب مصر الجديد

كيروش مدرب منتخب مصر مطلوب على جوجل

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

كارلوس كيروش يجبر أحمد مجاهد على القرار الأصعب ويغير شكل الدوري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

03:53 م

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

04:33 م

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

05:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements