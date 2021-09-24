الساحر يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الاتفاق على توقيع عقد جديد بين يوفنتوس الإيطالي ونجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بات قريبا للغاية.

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن يوفنتوس أصبح على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع ديبالا بشأن عقد جديد حتى عام 2025.

وأفاد نيكولو شيرا بأنه هناك اجتماع مُقرر إقامته غدًا في مدينة تورينو بين مسئولي يوفنتوس ووكيل أعمال ديبالا من أجل الاتفاق النهائي بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وأشار نيكولو شيرا إلى أن ديبالا البالغ من العمر 27 عاماً ينتهي عقده الحالي مع يوفنتوس في الصيف المقبل.