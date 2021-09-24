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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:02 م
محمد زويد
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على استاد السويس.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس
وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.