إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس





أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر على استاد السويس.





وجاء التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي





خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل





خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس





وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.



