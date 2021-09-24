رئيس "النوبارية الجديدة": بيع 10 محال تجارية وصيدلية و5 وحدات مهنية بالمزاد العلني

صرح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم بيع 10محال تجارية وصيدلية و 5 وحدات مهنية، وذلك في جلسة للمزاد العلني.





وأضاف المهندس أمين زينهم، أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألفا و ٧٢٦٠٠ ج للمتر.





وأشار المهندس أمين زينهم، إلى أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة متنوعة ما بين "خضراوات وفاكهة - مطعم - حدايد وبويات"وغير ذلك، لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة تنمية المناطق بها.