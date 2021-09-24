أديب عن مشاركته في آراب جوت تالنت: "مكنتش لاقي شغل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجموعة "إم بي سي مصر" هى بمثابة برشلونة أو ريال مدريد النوادي الرياضية، مضيفا: "هى المكان اللي الواحد يحب يختم فيها حياته الإعلامية".



كشف "أديب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، تفاصيل مشاركته كعضو لجنة التحكيم في برنامج "أراب جوت تالنت"، قائلا: "اتصل بيا الشيخ وليد وكنت في لندن وكنت مش لاقي شغل ولا فلوس.. وقالي في برنامج قولتله أنا معاك احجز ليا تذكرة الطيران على لبنان.. وكنت بقلد واحد من النسخة الأجنبية للبرنامج".



وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه يرى أن مذيع "التوك شو" يجب "أن يطلع كل يوم أرنب من البرونيطة"، مضيفا: "اللي بيشحني للشغل هو وجود أخبار، والخوف أني لا أقدم مستوى جيد".

