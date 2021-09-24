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سنغافورة تسجل 1650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 84 ألفا و506 حالات.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الحالات الجديدة (1646 حالة محلية - 4 حالات وافدة من الخارج).. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 73 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" بلغ 1092 شخصا.

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