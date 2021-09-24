تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق ضد إنبي، في كأس مصر.

"ميكسوني وبانون في التشكيل الأساسي وعمار مفاجأة موسيماني"

ومن المقرر أن يشهد التشكيل المتوقع للفريق، استعادة عدد كبير من العناصر الغائبة، بالإضافة إلى وجود بعض من الصفقات الجديدة التي أبرمها في الصيف الجاري.

وسيكون الموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم الفريق الجديد، متواجد في التشكيل الأساسي أمام إنبي، بدلًا من طاهر محمد طاهر جناح الفريق، الذي يغيب عنه التوفيق.

كما يعود المغربي بدر بانون لقيادة خط دفاع الفريق على حساب ياسر إبراهيم، بعد غيابه عن مواجهة طلائع الجيش، الأخيرة في كأس السوبر

بينما اقترب عمار حمدي صانع ألعاب الفريق، من التواجد بشكل أساسي على حساب حسين الشحات، والذي يعاني من إصابة عضلية قد تعيقه عن التواجد في المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء غدٍ السبت ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.