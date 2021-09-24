أسهم أمريكا تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن "إيفرجراند"

استهلت الأسهم الأمريكية على تراجع، اليوم الجمعة، عقب يومين من المكاسب القوية مع استمرار المخاوف بشأن تداعيات أزمة شركة إيفرجراند العقارية الصينية، وتراجع سهم نيكي بعد أن خفضت الشركة توقعات مبيعاتها.





وتراجع المؤشر داو جونز 2.51 نقطة بما يعادل 0.01 في المائة إلى 34762.31 نقطة.





وبحسب "رويترز"، استهل المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 10.94 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 4438.04 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 90.63 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 14961.62 نقطة.