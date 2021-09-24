الإصابات تضرب نيوكاسل قبل مواجهة واتفورد في البريميرليج

قال ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، إن لاعب وسط فريقه جو ويلوك سيغيب عن المواجهة المقبلة مع واتفورد مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة إصابة في أحد أصابع القدم.





ويستمر غياب القائد جمال لاسيلس لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ.





وينضم اللاعبان إلى قائمة الإصابات إلى زملائهم كالوم ويلسون وبول دوميت وفريدي وودمان وجونجو شيلفي، ليزداد موقف فريقهم صعوبة بينما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الحالي، قبل أن يحل ضيفا على واتفورد، غدا السبت.





وأضاف المدرب بروس للصحفيين "إصابة ويلوك كانت غريبة تماما. لقد ركل الأرض وأصيب في أحد أصابع القدم. لن يشارك معنا هذا الأسبوع".





وتابع بروس "لاسيلس يعاني من إصابة في العضلات. حاول أمس لكن لم تنجح المحاولة. ومن ثم فإنه سيغيب لأسبوعين".





وأردف "ليس من الجيد وجود ستة مصابين بين 25 لاعبا لكن لابد من تقبل الأمر والتعايش معه".





ويحتل نيوكاسل المركز 18 بين فرق البطولة العشرين بنقطتين من 5 مباريات، في حين يحتل واتفورد المركز 11 بست نقاط ويبحث عن فوزه الثالث في الموسم الحالي.



