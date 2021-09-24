كيما أسوان يفوز على الشمس وديا





فاز فريق نادي كيما اسوان على نظيره فريق نادي الشمس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن سلسلة وديات فريق كيما بمعسكره بالقاهرة، استعداداً لدوري القسم الثاني.



جاءت المباراة قوية وحماسية بين لاعبي الفريقين ، ونجح فريق كيما أسوان في إحراز هدف التقدم والفوز عن طريق محمد عبد الحفيظ مدافع الفريق القادم من نادي الالومنيوم.



ويخوض فريق نادي كيما اسوان معسكر مغلق في القاهرة استعدادا لمنافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.