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آخر تطورات أزمة نجم الزمالك

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:01 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي

تبحث إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحلول المقترحة لأزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة علي النادي والبالغة مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك طريقان فقط للازمة، وهما أما أن يفسخ الفارس الأبيض عقده بالتراضي مع اللاعب علي أن يقوم النقاز برد المبالغ التي حصل عليها من النادي.

أما الطريقة الثانية، هي خروج النقاز لأي نادي داخل مصر علي سبيل الإعارة لحين حل أزمة منع الزمالك من القيد ثم يتم قيده في قائمة الفريق علي أن يتم عرضه للبيع في يناير المقبل.

ويري مسئولو نادي الزمالك أن هناك صعوبة في حل الأزمة وديًا مع اللاعب خاصة أن محاميه ألمح لمسئولي الفريق أن أزمة عدم القيد  تخص نادي الزمالك وان اللاعب أبدى حسن نية بالتنازل عن مستحقاته القديمة قبل قبول الطعن، لذلك فإن اللاعب يرفض تمامًا فكرة إنهاء التعاقد وديًا.

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