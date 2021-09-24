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موعد مباراة الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:04 م
الهلال ضد برسبوليس
الهلال ضد برسبوليس
أمل الحلفاوي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني، يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

الهلال السعودي كان قد تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما أطاح بنظيره استقلال طهران الإيراني، بهدفين نظيفين.

في المقابل، أزاح بيرسبوليس الإيراني، نظيره استقلول، بهدف دون رد.

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