مؤلف تقرير التنمية البشرية: مصر دخلت مرحلة الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر، إن صدور تقرير التنمية البشرية لمصر عقب توقف دام 10 سنوات؛ هذا يعني أن مصر بدأت تدخل بشكل رئيسي في مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ما أهل الفريق البحثي أنه يستطيع أن يرصد ويحلل ويستشرف المستقبل فيما يتعلق بقضايا التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة أن التقرير تناول مجموعة كبيرة من الموضوعات؛ ورصد خلال الـ 10 سنوات الماضية وما قامت به الدولة في مجموعة من المجالات، كما يرصد التقرير التحديات في كل مجال من هذه المجالات.



وأشار إلى أن أهم ما تناوله التقرير برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وما أدى إلى تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أساسي بجانب أنه تعامل مع الخدمات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة وقضايا المناخ والتكيف المناخي والبيئة وقضايا الحوكمة بأبعادها المختلفة.

