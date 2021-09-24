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عمرو أديب: "أنا فاشل وأشول.. ومبعرفش أعمل حاجة بإيدي"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:23 م
عمرو اديب
عمرو اديب
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن المهنة التي يمكن أن يعمل بها إذا لم يكن إعلاميا، قائلا: "أنا فاشل وأشول ومبعرفش أعمل بإيدي أي حاجة".

وقال "أديب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن وصية والده لشقيقه الأكبر كانت "خد أخوك معاك يعمل أي حاجة، وربنا كرمني باللي أنا فيه"، لافتا إلى أن والده قبل وفاته كان بدأ يشعر بنجاحه في مجال الإعلام.

وعن تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن ليس له حساب شخصي على "فيس بوك"، وله فقط حساب على "تويتر"، مضيفا: "أنا عامل تويتر عشان أعبر عن نفسي، وقافل التعليقات.. أنا بكتب وبجري"، لافتا إلى أن البعض يستغل المكان المخصص للرد للإعلان عن بعض المنتجات.

وأضاف، "بيعجبني انستجرام واتفرج على الصور"، لافتا إلى أنه يهتم بمتابعة السيارات والساعات وصور الفنانات".

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