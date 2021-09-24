لاعب وسط الإسماعيلي ينتقل لمصري السلوم بالقسم الثاني





نجح فريق مصري السلوم في تدعيم وسط ملعبه بالتعاقد مع اللاعب محمد سليمان قادما من صفوف الإسماعيلي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام لمصري السلوم في حضور وائل علاء المدير التنفيذي .



ويعد محمد سليمان من مواليد 1999 ويجيد المشاركة في مركز وسط الملعب المدافع.



وتعاقد مسؤولو الفريق مع عدد من اللاعبين الجدد حيث تم الإعلان مؤخرا عن ضم أحمد عيد حارس مرمى فريق كوكاكولا، ومحمود عبدالمنصف حارس الجزيرة، ومحمود صبري وجابر سالم وأحمد الحسيني ثلاثي كوكاكولا وأحمد حاتم لاعب الأهلي وسوهاج السابق .



ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الافتتاحية لمجموعة بحري .