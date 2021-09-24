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إصابة قوية تضرب أستون فيلا قبل موقعة مانشستر يونايتد

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:30 م
أستون فيلا و مانشستر يونايتد
أستون فيلا و مانشستر يونايتد
وكالات
قال دين سميث مدرب أستون فيلا، إن الجناح ليون بيلي سيغيب نحو 3 أسابيع عن الفريق، لإصابة في الفخذ خلال الفوز (3-0) على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى لاعب جاميكا، المنضم إلى فيلا قادما من باير ليفركوزن في أغسطس آب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، للعودة ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم 16 أكتوبر تشرين الأول.

وأبلغ سميث الصحفيين: "ليون تعرض لإصابة ستبعده حتى نهاية فترة التوقف الدولي. نأمل في عودته في مباراة ولفرهامبتون لكننا بحاجة لإعادة تقييم حالته قريبا من أجل معرفة مدى شفائه على مدار الأيام العشرة المقبلة".

ويحل فيلا ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري يوم السبت ثم يخرج لمواجهة توتنهام هوتسبير في الثالث من أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

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