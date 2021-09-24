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وزير التموين يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة ملف جائزة التميز الحكومي
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:12 م
أحمد فشير
قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الوزارة الأولي التي عقد بها الندوة التعريفية للتميز الحكومي بحضور أعضاء اللجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرصا إلى أن علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تنظيمية للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بان تلك الجائزة تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الاداء لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن تماشياَ مع سياسة الدولة في تحسين جودة حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم بوسائل العمل الحديثة.
ونص القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يكون العميد خالد شرف، مساعد الوزير لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية رئيساَ وأحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، وسناء محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام وغادة علام المدير التنفيذي للجائزة ممثلة عن الوزارة، وفوزي عفيفي، وفؤاد عدلي منسقاَ الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، وعمر خيري منسق الجائزة عن الجوائز الفردية، حنان توفيق عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي والسيد احمد مكرم زكي واحمد إبراهيم الأمانة الفنية للجنة.
وأكد القرار الصادر من وزير التموين و التجارة الداخلية، علي اللجنة انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهرياَ علي الاقل وحال الضرورة أذا لزم الأمر .
هذا وقد أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، على أن جائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية المستهلك جائزة أفضل موقع الكتروني ضمن أفضل 10 مواقع بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق عمل وجائزة إبداع وابتكار ( معاَ نستطيع )، ومثلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.