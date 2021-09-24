وزير التموين يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة ملف ‏جائزة التميز الحكومي

قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الوزارة الأولي التي عقد ‏بها الندوة التعريفية للتميز الحكومي بحضور أعضاء اللجنة من ‏وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرصا إلى أن علي المصيلحي، وزير ‏التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات ‏التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بان تلك الجائزة ‏تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الاداء لرفع جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطن تماشياَ مع سياسة الدولة في تحسين جودة ‏حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم ‏بوسائل العمل الحديثة.





ونص القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يكون العميد خالد شرف، مساعد الوزير لشئون التخطيط والتنمية ‏والشئون المالية والإدارية رئيساَ وأحمد كمال معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، وسناء محمد، رئيس ‏الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام وغادة علام ‏المدير التنفيذي للجائزة ممثلة عن الوزارة، وفوزي عفيفي، وفؤاد عدلي منسقاَ ‏الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، وعمر ‏خيري منسق الجائزة عن الجوائز الفردية، حنان توفيق عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي والسيد احمد مكرم ‏زكي واحمد إبراهيم الأمانة الفنية للجنة.





وأكد القرار الصادر من وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، علي اللجنة انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهرياَ علي ‏الاقل وحال الضرورة أذا لزم الأمر .‏





هذا وقد أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط ‏والتنمية والشئون المالية والإدارية، على أن جائزة التميز الحكومي ‏في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية ‏المستهلك جائزة أفضل موقع الكتروني ضمن أفضل 10 مواقع ‏بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار ‏والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق ‏عمل وجائزة إبداع وابتكار ( معاَ نستطيع )، ومثلت مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.