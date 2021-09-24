عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

أصبح في حكم المؤكد غياب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام إنبي بسبب معاناته من الإصابة.





الضربات تتوالى على الأهلي





وتعرض حسين الشحات للإصابة بشد في العضلة الضامة وهو ما جعله يغيب عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي خلال اليومين الماضيين.





ولن يتمكن الشحات من المشاركة مع الأهلي في مباراة الغد أمام إنبي بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الضامة والتي من المقرر أن يُجري أشعة عليها لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غدٍ السبت لمواجهة إنبي على استاد الإسكندرية في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.



