مؤرخ: الفلاحين بعهد سيدنا يوسف باعوا ملكيتهم الزراعية لهذا السبب

قال الدكتور علي بركات، المؤرخ الكبير، وعميد كلية الآداب جامعة المنصورة الأسبق، إنه ولفترة كبيرة كان الإنتاج الزراعي في مصر هو الأساس، مشيرًا إلى أن تطور الملكية الزراعية أخذ أشكالا عدة.



وأضاف بركات، خلال لقاءه مع قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية CBC، أن مصر وفي عهد سيدنا يوسف وأثناء السنوات السبع العجاف التي شهدتها البلاد قرر الفلاحين بيع حقوق الملكية الزراعية الخاصة بهم، كما باعوا كل ما يملكون للحاكم.



وأشار إلى أن الحاكم محمد علي يعد أول حاكم يحدد علاقة الفرد بالسلطة، وأصدر بعض القوانين، وجعل هناك تحديد واضح الفرد بالسلطة في إطار الشريعة الإسلامية، كما جري تقنين كامل لعلاقة الفرد بالسلطة، كما كان جزء كبير من التشريع منصب على المجتمع الزراعي باعتباره أصل الدولة.