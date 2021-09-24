Advertisements

مؤرخ: الفلاحين بعهد سيدنا يوسف باعوا ملكيتهم الزراعية لهذا السبب

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:30 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور علي بركات، المؤرخ الكبير، وعميد كلية الآداب جامعة المنصورة الأسبق، إنه ولفترة كبيرة كان الإنتاج الزراعي في مصر هو الأساس، مشيرًا إلى أن تطور الملكية الزراعية أخذ أشكالا عدة.

وأضاف بركات، خلال لقاءه مع قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية CBC، أن مصر وفي عهد سيدنا يوسف وأثناء السنوات السبع العجاف التي شهدتها البلاد قرر الفلاحين بيع حقوق الملكية الزراعية الخاصة بهم، كما باعوا كل ما يملكون للحاكم.

وأشار إلى أن الحاكم محمد علي يعد أول حاكم يحدد علاقة الفرد بالسلطة، وأصدر بعض القوانين، وجعل هناك تحديد واضح الفرد بالسلطة في إطار الشريعة الإسلامية، كما جري تقنين كامل لعلاقة الفرد بالسلطة، كما كان جزء كبير من التشريع منصب على المجتمع الزراعي باعتباره أصل الدولة.

الكلمات المفتاحية

مؤرخ سيدنا يوسف

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة إنبي بالكأس

منذ ساعة و 19 دقيقة

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن عقوبة كومان

منذ ساعة و 16 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ 36 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

TeN: نسعد بانضمام قصواء الخلالي إلى أسرة القناة

غدا.. انطلاق برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN"

سطو تاريخي على كتاب "كليوباترا".. وتحرك فوري من اتحاد الناشرين

عبدالحميد: إعادة ضوابط وشروط الحصول على جائزة النشر التشجيعية

"تايسون" يحكي كواليس أول لقاء له مع محمود عبدالعزيز في إبراهيم الأبيض

أستاذ بجامعة الزقازيق: الأدب الأندلسي تعرض لظلم كبير (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

06:29 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

03:53 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements