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الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:30 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وأسفرت عن ضبط عن ضبط 45 قضية وفي مجال المحميات الطبيعية ضبط 2 مأوى عشوائى غير مرخص لتربية الحيوانات والطيور البرية المهددة بالإنقراض والإتجار فيها داخل مزرعتين كائنتين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، كما تم ضبط شخصين يعملان بالمزرعتين المشار إليهما، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (55 ببغاء، 16 قرد، 23 سلحفاة جميعها مجهولة المصدر مهربة ومهددة بالإنقراض ومحظور الإمساك أو الإتجار بها وغير محصنة بيطريًا، 4 محنطات حيوانية، وقد تم إيداع الحيوانات بإحدى الجهات المختصة لرعايتها.

في مجال عوادم السيارات ضبط (144) سيارة تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرتي أمن ( القاهرة – الجيزة)، كما تم ضبط (43 ) مخالفة متنوعة لقانون البيئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض
الأمن يداهم مزرعة بالشيخ زايد ويضبط حيوانات مهددة بالانقراض

الكلمات المفتاحية

مزرعة الشيخ زايد الامن

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