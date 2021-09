"شاهد": عملان من أعمال شاهد الأصلية يدخلان ضمن ترشيحات "جائزة الإيمي بنسختها الدولية"

في بصمة عالمية جديدة لمنصة "شاهد" تُرسّخ تواجدها على خارطة الأعمال الأصلية على مستوى العالم، حاز عملان من "أعمال شاهد الأصلية" على ترشيحات الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون ضمن "جائزة الإيمي بنسختها الدولية" – International Emmy Awards لهذا العام 2021.



في هذا السياق، ترشحت النجمة منة شلبي عن فئة أفضل أداء لممثلة (Best Performance By an Actress) عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" من "أعمال شاهد الأصلية". كما ترشح مسلسل "بيروت 6:07" عن فئة المسلسلات القصيرة (Short Form Series)، وهو كذلك من "أعمال شاهد الأصلية".



الجدير ذكره أن الدراما البوليسية المشوّقة "في كل أسبوع يوم جمعة" مأخوذة عن رواية الكاتب ابراهيم عبد المجيد، وهو من تأليف ابراهيم عبد المجيد وإياد ابراهيم، وإخراج محمد شاكر الخضير، وبطولة منة شلبي وآسر ياسين.



أما "بيروت 6:07" فيحمل عنوان "تحية إلى الذين رحلوا ولم ولن يُنسوا" ويتطرّق لانفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث أُريد للعمل أن يكون تكريمًا لأرواح الضحايا والمفقودين والشجعان من فرق الإنقاذ وسواهم، ووقوفًا عند الخسائر البشرية والمعنوية والمادية الهائلة من جرّاء الانفجار، وذلك ضمن قصص قصيرة تتطرق لها كل حلقة، مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ 11







شكلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد لجنة مشاهدة الأفلام واختيارها للدورة الـ ( 11 )، والتي تتكون هذا العام من: ( المخرج أحمد رشوان، الناقد أسامة عبد الفتاح، السيناريست شهيرة سلام، المخرجة والمنتجة كوثر يونس، الكاتب والمنتج فاروق عبد الخالق، الناقدة مروة أبو عيش، السيناريست سيد فؤاد )







اجتمعت اللجنة بمقر المهرجان بحضور المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، وناقش أعضاء اللجنة آليات اختيار الأعمال هذا العام ووضعوا القواعد والضوابط للعمل، وكان قد استقبل المهرجان عددا من الأفلام منذ ثلاثة أسابيع ومازال باب المشاركة مفتوحا.



كانت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد استقرت علي تكريم السينما الأوغندية في الدورة الـمقبلة، وذلك نظرًا لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.







الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستنطلق في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.