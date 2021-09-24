الليلة.. الجزء الثاني داوود حسين يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية في "واحد من الناس" بقناة الحياة



في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة يطل علينا الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين في الجزء الثاني من حلقته مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة



ويكشف خلال الحلقة عن رأيه في المنصات الرقمية التي بدأت تنتج أعمال فنية ومدي تأثيرها على السينما و التليفزيون، كما يتحدث عن مشواره على خشبة المسرح وهل يفكر في خوض تجربة الاخراج وما هي الشخصية الفنية التي يتمني تجسيدها، والنجم الذي يتمني أن يقف أمامه وحلمه الفني الذي يتمني تحقيقه.



ويتحدث عن تجربته مع الفوازير فى حكايات المشاهير ،وأهم نجوم الفوازير في مصر، كما يكشف ولأول مرة عن المشاهد الصعبة في حياته ومنها رحيل والده وسر حبه للسينما الهندية.



يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة.