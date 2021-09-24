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عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:00 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد الدمتناوي
اقترب مهند لاشين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الساعات المُقبلة.

ودخل بيراميدز في مفاوضات مع طلائع الجيش من أجل الحصول على خدمات مهند لاشين بطلب من إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي طلائع الجيش وافقوا على انتقال مهند لاشين إلى بيراميدز، بعد أن رفضه رحيله لـ الزمالك لتمسكهم بمبلغ معين مقابل الاستغناء عن اللاعب.

وتابع المصدر، أن اللاعب يفضل الانتظار لحسم الموقف النهائي للزمالك بشأن عقوبة القيد وحال استمرارها على النادي والمنع من تسجيل لاعبين جدد سيتم النظر بشكل جيد في عرض بيراميدز.

وتوج مهند لاشين مع نادي طلائع الجيش، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

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