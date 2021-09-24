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محمود سعد يعلن توقف برنامج "باب الخلق".. تفاصيل

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:58 م
محمود سعد
محمود سعد
مي مرسي
أعلن الإعلامي محمود سعد، توقف برنامجه "باب الخلق"من خلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد "سعد" على أنه سيتواصل مع جمهوره من خلال برنامجه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومن خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النجمة لبلبة قد كشفت مؤخرا في لقاء سابق مع محمود سعد، عن تفاصيل علاقتها بالجمهور قائله: " جمهوري رباني.. أنا كبرت معاهم.. أحب جمهوري واعتدت أن تكون عيني دائما على الجمهور وأسعى دائما لإسعاده".

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