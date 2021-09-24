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أنشيلوتي يدعم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بنزيما
بنزيما
وكالات

دعم مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لاعبه كريم بنزيما للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مقارناً المهاجم الفرنسي بالنبيذ الذي يتحسن مذاقه مع مرور الزمن.

أصبح الصراع مفتوحاً على الكرة الذهبية، التي هيمن عليها ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، في الأعوام الأخيرة، مع تقدمهما في العمر، وتألق بنزيما في 2021، ما دفع وسائل إعلام محلية للمطالبة بمنحه الجائزة.

وبدأ مهاجم فرنسا (33 عاماً) الموسم بأفضل أداء ممكن، وسجل 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة ليقود ريال لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيتطلع لمواصلة تألقه وإبقاء فريقه في القمة عند استضافة فياريال في برنابيو، غداً السبت.

ويتصدر ريال المسابقة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد بعد ست مباريات.

وقال أنشيلوتي عن بنزيما: "نظراً لما يفعله وما فعله يجب أن يكون في قائمة محتملة للفائزين".

وأضاف: "كريم لديه الوقت للفوز بها، وأشك في أن هذا الموسم هو الأخير له، فهو مثل النبيذ الفاخر يتحسن مذاقه بمرور الوقت".


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