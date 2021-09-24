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أسطورة الطرب الشعبي.. ساهمت السينما في حفظ عدد من مواويل محمد طه

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:18 م
محمد طه
محمد طه
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد طه، ملك الإرتجال، أسطورة الغناء الشعبي، صاحب العشرة آلاف موال من تأليفه وألحانه.

بدأ محمد طه، حياته بعيدًا عن الغناء، من خلال عمله بمصنع للنسيج في شبرا، إلا أنه لم يستطع إبعاد نفسه عن الغناء الذي بدأ طريقه في الموالد كمولد السيدة زينب والحسين.

التحق بالإذاعة ليصبح واحد من أهم الأصوات خلال فترة الخمسينيات الذي بات لها قطاع كبير من المستمعين ينتظرون مواويله، خاصة بعدما عرف عنه من قدرة كبيرة على الارتجال ليحاول ما يجول بخاطره إلى موال يطرب كل من يستمع إليه.

ساهمت السينما في حفظ عدد من مواويل محمد طه، وذلك على اثر التحاقه بأفلام مهمة بدأ المشاركة فيها بفترة الخمسينات، وأبرز الأعمال التي شارك فيها دعاء الكروان، صراع في الجبل، السفيرة عزيزة.

كما شارك أيضًا في فيلم "حسن ونعيمة" والذي يعد أول أفلام السندريلا سعاد حسني السينمائية وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "الراوي".


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محمد طه سعاد حسني دعاء الكروان حسن ونعيمة المطرب محمد طه الفن الشعبي الفجر الفني

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