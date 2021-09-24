يارا محمد تطرح "كدابين وتعبوك" مع وليد منصور





طرح المنتج وليد منصور اغنية "كدابين وتعبوك" للمطربة الشعبية يارا محمد عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو، وحققت الاغنية ردود أفعال إيجابية قوية علي مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحها مباشرة.



وقال وليد منصور انه يتنبأ بمستقبل واعد للمطربة يارا محمد لقوة صوتها ويراهن علي نجاحها مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات الشعبية في مصر خلال فترة قصيرة.



وفي سياق اخر يسافر فريق عمل "أهل الكهف" تركيا لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم هناك وحدد المنتج وليد منصور ديسمبر المقبل لعرضه بالسينمات.



ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى.



وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.



