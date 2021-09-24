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أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:16 م
كارتيرون
كارتيرون
علي نبوي
علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر  السابق، على قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتجديد عقد الفرنسي باتربس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمدة 3 مواسم.

ميدو غرد عبر حسابه بتويتر :"التجديد لكارتيرون ٣ سنوات خبر عظيم..كارتيرون أفضل مدرب جاء للزمالك منذ سنوات..احساس اللاعبين بالاستقرار مهم..براڤو حسين لبيب".

وأضاف :"لا عزاء للعيال اللي بيشجعوا ويحبوا الزمالك وهما جوه النادي بس..اتفضحتم والتاريخ سيذكر انكم كنتم اعداء الزمالك طالما مالكوش مصلحه معاه".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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