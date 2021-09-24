في ذكرى ميلاده.. محمد طه أول شعبي مصري يحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا



أسطورة الفن الشعبي وعبقري المواويل الفنان الكبير محمد طه، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.



اشتهر محمد طه، بعدما وصل بغنائه إلى الموالد الدينية في مصر، ومنها مولد السيدة زينب ومولد الحسين، فقد استمع إليه ذات يوم الإذاعي طاهر أبو زيد، فطلب منه أن يحضر للإذاعة وتم إعتماده بالإذاعة عام 1956 بعد إجتيازه الإختبار بتفوق في اللجنه التي كانت تضم كلًا من طه حسين والإذاعي محمد حسن الشجاعي وعازف الكمان أنور منسى.



كون محمد طه فرقته الموسيقية الخاصة "الفرقة الذهبية للفنون الشعبية" وضم إليها أخاه شعبان طه، الذي يشبهه تمامًا كما ضمت الفرقة عازفين للناي والأرغول والكمان والعود والطبلة، وهي الفرقة التي ظلت تلازمه في كل حفلاته في الأفلام التي شارك فيها، كما كون شركة لطباعة اسطواناته سماها شركة "ابن البلد".



وكان محمد طه، أول فنان شعبي مصري يحصل على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، ويكون له كرسي يمثل مصر من خلاله.





