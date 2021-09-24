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كارتيرون يجهز خطة عبور توسكر.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:30 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي

 

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لثلاث مجموعات خلال التدريب المسائي اليوم الجمعة على ملعب فندق إقامة الفريق بمعسكر برج العرب.

 

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة تحت إشرف كارتيرون، وبعدها خاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب، شهدت حماسا وندية من جميع اللاعبين.

 

 كما ركز كارتيرون خلال التقسيمة بين اللاعبين على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية.

 

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

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