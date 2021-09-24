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مشادة انتهت بـ"جثة عشريني".. أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط بطل مشاجرة أكتوبر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:32 م
جثة
جثة
إيمان عبد العاطي
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لضبط المتهم بقتل عامل بمدينة 6 أكتوبر.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب في العشرينات جثة هامدة.


وجه العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، بسرعة فحص الواقعة ومعاينة محل سكن المجني عليه وسماع أقوال الجيران.


تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم وآخر تدخل على إثرها القتيل "عامل أصل إقامته الفيوم" للفض بينهما.


اصطحب المجني عليه زميله إلى شقته لإبعاده عن الشجار محاولا التهدأة من روع الطرف الثاني الذي واصل سعيه للاعتداء على زميله ممسكا بسكين محدثُا إصابته بطعنة نافذة بالبطن أردته قتيلا.


وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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