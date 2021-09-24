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جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس بالقاهرة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:33 م
الداخلية
الداخلية
داليا عادل
تجرى مباحث القاهرة تحرياتها المكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على ثلاثة جثث لسيدة وطفلتين سقطوا من الطابق الخامس بأحدي الشوارع فى مدينة 15 مايو.

وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة وتفريغها، والاستماع لشهود العيان.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثث وبفحص أجسادهم تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من الطابق الخامس.


وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثتين ف إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وطفلة.

وبالفحص تبين السقوط من الطابق الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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