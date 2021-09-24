محمد علي خير: لا مجال في مصر لاقتصاد الفهلوة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة المصرية تعمل على غلق "حنفيات الفساد"، معلقا: "إوعى حد يفتكر أنه هيكسب فلوس في البلد دي بالفهلوة".



وأشار "خير"، خلال برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أنه لا مجال في مصر لاقتصاد الفهلوة، مضيفا: "مينفعش واحد يكسب ملايين والناس التانية تعبانة"، لافتا إلى أنه يؤيد الدولة في خطتها لمحاربة الفساد ولكن يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية بين كل الفئات.



وطالب الإعلامي محمد علي خير، برفع قيمة الحصة لمدرس التطوع التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، قائلا: "المفروض نزود الـ 20 جنيه للحصة"، مشيدا بتوجه الدولة لتقنين وضع السايس.

