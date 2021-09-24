Advertisements

محمد علي خير: لا مجال في مصر لاقتصاد الفهلوة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:35 م
خير
خير
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة المصرية تعمل على غلق "حنفيات الفساد"، معلقا: "إوعى حد يفتكر أنه هيكسب فلوس في البلد دي بالفهلوة".

وأشار "خير"، خلال برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أنه لا مجال في مصر لاقتصاد الفهلوة، مضيفا: "مينفعش واحد يكسب ملايين والناس التانية تعبانة"، لافتا إلى أنه يؤيد الدولة في خطتها لمحاربة الفساد ولكن يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية بين كل الفئات.

وطالب الإعلامي محمد علي خير، برفع قيمة الحصة لمدرس التطوع التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، قائلا: "المفروض نزود الـ 20 جنيه للحصة"، مشيدا بتوجه الدولة لتقنين وضع السايس.

الكلمات المفتاحية

خير اقتصاد 20 جنيه للحصة

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة

منذ نصف ساعة

فاركو يتعاقد مع 4 صفقات جديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يتحدي تشيلسي بتصريح مثير

منذ ساعة و 6 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

متحدث النيابة الإدارية: المواطن المصري شعر بتوجه الدولة لمواجهة الفساد

تفسير الشعراوي للآية 96 من سورة الأعراف

نضال الشافعي يكتب: "غذاء العقول يبدأ من حلة البيت"

"بياخدوا فلوس كتير".. مذيعة تعمل سايس بالشارع (فيديو)

برلماني يطالب بوضع خطة قومية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

محمد علي خير: نعيش عصر السوشيال ميديا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements