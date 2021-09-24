عادل حمودة ينعى الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.





ودعا، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.





وتوفي الفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.





وتُوج جمعة فرحات بالعديد من الجوائز، منها جائزة "علي ومصطفى أمين"، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989م.



