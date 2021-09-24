Advertisements

السيسي للعاملين بمحور الشهيد: "حد كان يصدق إننا نشق الجبل"

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:45 م
السيسي خلال افتتاح محور الشهيد
السيسي خلال افتتاح محور الشهيد
شيماء حسن
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى العاملين في أعمال تطوير محور الشهيد، قائلًا "حد كان يصدق أننا نشق الجبل كده علشان نعمل محور زي ده".

وكان الرئيس السيسي قد تفقد اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري خاصة قطاع القوس الشرقي من منطقة محور جيهان السادات حتى محور شبرا بنها الحر".

وصرح المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.

وتخدم هذه الطرق الجديدة عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلًا عن توفير تكلفة الوقود.

وقد اطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولًا إلى محور شبرا بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

الكلمات المفتاحية

محور الشهيد السيسي

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يتعاقد مع 4 صفقات جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يتحدي تشيلسي بتصريح مثير

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة

منذ نصف ساعة

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للمشروعات القومية التي افتتحها "السيسي"

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري (فيديو)

وزير النقل: سيتم تعويض المواطنين بعد توسيع الدائري (فيديو)

شاهد.. نجاة تلميذين يعبران الطريق لحظة وقوع حادث أتوبيس مدينة نصر

الرئيس السيسي يتفقد عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements