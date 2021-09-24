السيسي للعاملين بمحور الشهيد: "حد كان يصدق إننا نشق الجبل"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى العاملين في أعمال تطوير محور الشهيد، قائلًا "حد كان يصدق أننا نشق الجبل كده علشان نعمل محور زي ده".



وكان الرئيس السيسي قد تفقد اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري خاصة قطاع القوس الشرقي من منطقة محور جيهان السادات حتى محور شبرا بنها الحر".



وصرح المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.



وتخدم هذه الطرق الجديدة عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلًا عن توفير تكلفة الوقود.



وقد اطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولًا إلى محور شبرا بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.