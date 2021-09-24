من طالب بكلية التجارة إلى رسام كاريكاتير وصل للعالمية.. مالا تعرفه عن جمعة فرحات عقب وفاته

الفجر الفني





المعارض الفنية لجمعة فرحات:



1- معرض "الكاريكاتير والثورة".

2-معرض "100 سنة كاريكاتير".

3-معرض "هم يضحك".

4-معرض فناني الكاريكاتير المصريين.

5-معرض "لمسة وفاء".





حصل جمعة فرحات على جائزة نقابة الصحفيين لأحسن الأعمال الكاريكاتيرية، كما قدم رسوم "ماجد للأطفال" لـ 3 سنوات.



وصل جمعة فرحات إلى العالمية، حيث تعاقد مع وكيل أمريكي وهو جيري روبنسون، مما جعل أعماله تنتشر في أنحاء العالم، ومنها صحيفة "يوميوري"،" هيرالد تريبيون".









رحل عن عالمنا منذ قليل فنان الكاريكاتير جمعة فرحات، عن عمر ناهز الـ80 عاما، والذي يعد من أشهر فناني الكاريكاتير حيث اشتهر بأعماله المميزة والساحرة.ويرصد "" بالتزامن مع وفاة فنان الكاريكاتير جمعة فرحات مالا يعرفه البعض عنه:ولد جمعة فرحات يوم 24 أبريل عام 1941.حصل "فرحات" على بكالريوس كلية التجارة، من جامعة القاهرة عام 1962، وعمل كـ رسام كاريكاتير في مجلة روزاليوسف وصباح الخير، حيث طاغت موهبته على مجال دراسته، وتم تعيينه كرئيس الجمعية المصرية للكاريكارتير.وقدم جمعة فرحات عدد من المعارض الفنية منها: