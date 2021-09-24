الأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أنه يسود طقس لطيف إلى مائل للبرودة خلال الأيام المقبلة، منوها بأننا قد نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستسجل درجة الحرارة إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى.



وأضاف أن فرص سقوط الأمطار على مدن ومحافطات الجمهورية خلال الـ 5 أيام المقبلة، منوها بأن يمكن ارتداء قطعة ملابس زيادة خلال النصف الثاني من فصل الخريف أي خلال شهر نوفمبر.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو بمثابة ربيع مصر، حيث تعتدل درجات الحرارة، ولكن قد نشهد موجات من عدم الاستقرار وانخفاض الحرارة وسقوط الأمطار تصل لحد السيول على بعض المناطق لفترات مؤقتة.