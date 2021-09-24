العامري: إعلان هذه المحافظات خالية من محو الأمية خلال عام ونصف (فيديو)

كشف عاشور العامري، رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، التفاصيل المتعلقة بإعلان 6 محافظات حدودية خالية من محو الأمية.



وقال "العامري" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن هناك توجيهات من القيادة السياسية من أجل تنفيذ مشروعات محو الأمية على أكثر من أربع آلاف قرية.



وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمشروعات ضخمة لربط محو الأمية بتوجهات تكافل وكرامة ومحو الأمية الرقمية كنا بنلاقي عزوف من الأمي يأتي من أجل التعلم وذلك بعدما شعر بحجم الخدمات الصحية والبنية التحتية وتطوير التعليم.



وأوضح أنه خلال عام ونصف سيتم إعلان كل من جنوب سيناء وشمال سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مستطردًا "البدايات مبشرة بعد ما طرح الرئيس مبادرة أن 2022 هو عام المجتمع المدني ليعمل معنا لوجود 54 ألف جمعية أهلية للعمل معانا".