مدرب ميلان يعلق على مواجهة سبيزيا في الكالتشيو

أكد مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، أن فريقه عليه نسيان الهزيمة المؤلمة أمام سبيزيا الموسم الماضي، والاستعداد لمباراة صعبة عندما يلتقي الفريقان مجدداً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، غداً السبت.

كان ميلان في صدارة الترتيب عندما خسر (0-2) خارج ملعبه أمام سبيزيا الموسم الماضي، لينهي الموسم في نهاية المطاف في المركز الثاني خلف إنتر ميلان.

وقال بيولي: "افتقرنا إلى كل شيء ضد سبيزيا الموسم الماضي، هذه المرة يجب ألا تهتز شباكنا بهذا القدر، وأن نكون أكثر خطورة، نحن بحاجة إلى أفكار واضحة، نحتاج إلى استخدام حلول مختلفة، والضغط عالياً في الملعب، ثم نرى الأسلوب الذي سيلعبون به".

وبدأ ميلان الموسم جيداً، وفاز بأربع من مبارياته الخمس الأولى في الدوري، ليحتل المركز الثالث متساوياً في رصيد 13 نقطة مع حامل اللقب إنتر ميلان، وبفارق نقطتين خلف نابولي.

وحث بيولي لاعبيه على الحفاظ على مستواهم المرتفع في مباراة السبت.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك سبيتسيا أربع نقاط، ويحتل المركز 17.

وقال بيولي: "جودة اللاعبين تصنع الفارق، لحسن الحظ لدينا العديد من اللاعبين المتميزين، سيتعين علينا غداً السبت، أن نخوض المباراة، وتقديم أداءاً جيداً".

ويفتقد ميلان أليساندرو فلورينتسي، وزلاتان إبراهيموفيتش، وتيموي باكايوكو، وسيمون كير، بسبب الإصابة، بينما قال بيولي إن أوليفييه جيرو، ودافيدي كالابريا، سيشاركان على الأرجح، لكن المدرب أضاف أنه سعيد بقوة تشكيلته، وأن لاعبيه جيدين بما يكفي للمنافسة على المراكز الأولى، مع تطلعه لمطاردة نابولي الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي.

واختتم بيولي: "كنت أتوقع أن يكون نابولي بهذه الجودة، لم يتغيروا كثيراً، وهم من بين الأفضل في الدوري، يمتلك نابولي تشكيلة كبيرة ومدربا رائعاً، سيقاتلون على اللقب المعركة على المراكز الأولى ستكون شرسة".