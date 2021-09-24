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بيراميدز يهزم سموحة ويتأهل لدور الـ8 بكأس مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:03 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعد فوزه العريض على نظيره سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

فخر الدين بن يوسف يفك شفرة السر لسموحة ويعطي بيراميدز فوزاً غاليا 

افتتح فخر الدين بن يوسف صفقة بيراميدز الحديثة في تسجيل أول أهدافه مع الفريق السماوي في الدقيقة 41 من شوط المباراة الأول، ثم أضاف عبد الله السعيد قائد بيراميدز الهدف الثاني من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بتصويبة رائعة سكنت مرمى الفريق السكندرى في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

واستمرت محاولات الفريق السكندرى لتعديل النتيجة وتمكن بالفعل عبد الكبير الوادي من تسجيل هدف سموحة الوحيد بالدقيقة 69 من زمن اللقاء، ثم أضاف رمضان صبحي الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 95 من زمن المباراة بعد إضافة الوقت بدل من الضائع لتنتهي أحداث اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف. 

وشهدت المباراة أهدار العديد من الفرص للفريقين طول أحداث اللقاء ولكن استطاع بيراميدز بالخبرات أن يحسم مصير اللقاء في صالحة ليحقق فوزا غاليا على نظيره السكندري ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ويتأهل للدور القادم.

الكلمات المفتاحية

كاس مصر فخر الدين بن يوسف سموحة بيراميدز

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