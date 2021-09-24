شاهد.. ماذا فعل عمال مشروع توسعة الطريق الدائري عندما التقوا بـ السيسي ؟

عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد استقبال العاملين في مشروع تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالهتاف والتصفيق الحاد، تعبيرا منهم عن سعادتهم بلقاءه.



ووجه الرئيس السيسي التحية لهم على استقبالهم وتصفيهم له.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة اعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.



وقد اطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولًا الى محور شبرا بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في انهاء الكثافات المرورية التى كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

