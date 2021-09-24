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المالية: تطبيق منظومة التسجيل المسبق ACI.. مطلع أكتوبر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:13 م
محمد معيط
محمد معيط
شيماء حسن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بدء العمل منذ ستة أشهر على إطلاق منظومة التسجيل المسبق ACI، والذي يتيح للدولة معرفة كل بيانات المصدر والمستورد وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة: "الشركات لابد أن تقوم بتسجيل بياناتها ليتم تحليل البيانات للتأكد من المستورد والمصدر ونوع البضاعة وصلاحيتها يتم تحليلها بصورة سريعة للحصول على الموافقة ورقم تعريفي".

وتابع "هذه المنظومة سوف تمنع المصدر المجهول أو المستورد الكحول، وتلغي مسألة تحول الموانئ إلى أماكن تخزين البضائع، لأن الموانئ ليست أماكن لتخزين البضائع، وفي حالة كان هناك حاجة إلى انتظار البضائع سيتم تحويلها إلى الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان".

وأشار وزير المالية إلى أن نظام التسجيل المسبق هدفه تحويل الموانئ لـ"ممرات عبور" بدلا من تخزين البضائع لفترات طويلة، موضحًا أنه تم إجراء العديد من البرامج التدريبية لتطبيق نظام التسجيل المسبق قبل انطلاقه أول أكتوبر المقبل.

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محمد معيط تاك

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