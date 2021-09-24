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"شيزوفرينيا بريئة".. مجموعة قصصية للكاتبة سميحة المناسترلى

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:43 م
شيزوفرينا بريئة
شيزوفرينا بريئة
مي مرسي

تقول الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، إن داخل كل منا شخصية منفصلة وخفية عن الآخرين، تختلف حسبما يختزن بها من ذكريات تراكمية عبر سنوات العمر، وهناك سؤال تتهرب الذات من مواجهته وهو "بماذا يعتمر عقلك الباطن ؟".

وقد أوضحت الكاتبة سميحة المناسترلي، سبب طرحها لهذا السؤال عبر كتاب المجموعة القصصية "شيزوفرينيا بريئة" الصادر عن مطابع الأهرام عام 2014، من خلال 17 قصة قصيرة بالكتاب تحمل عناوين "سلعة الفقير، هانم، شهد، إخلاص، تحت الكوبري، فارس للأبد، فيسبوك، المسخ، جروب بنات زى الورد، شيزوفرينيا!!!، حلم معطل، المسخوط، جدو عبده برودكت، شات!!!، قاتل رحيم، أنوثة مطموسة، فجر جديد".

وألقت الكاتبة الضوء فى أول قصة بالكتاب "سلعة الفقير" على تأثير الفقر الشديد على الأفراد، والذي يرغم البعض على إرتكاب أعمال قد تكون منافية وخارجة عن الأخلاق والسلوكيات السوية، وهذا ما يرفضه ويدينه القانون والمجتمع، ولكن تدفعهم الحاجة ومتطلبات الحياة القاسية إلى اتخاذ هذا المنهج من أجل لقمة العيش ومواجهة تحديات الظروف الصعبة.

واختتم الكتاب بقصة " فجر جديد" تأكد فيها الكاتبة على ضرورة إذابة الفجوة الزمنية بين الآباء والأبناء، بين الجيل القديم والجيل الجديد من الشباب بناة المستقبل، فمصر تمتلك أجيال مبشرة واعية مثقفة ولكنها تحتاج لمن يقوم على رعايتها وإرشادها للطريق الصحيح، وتوجيه طاقاتهم فيما ينفع الوطن.

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