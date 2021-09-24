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دليله تطرح كليب "اسمك حبيبي" وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 11:01 م
دليله
دليله
مي مرسي


طرح المنتج وليد توفيق أغنيه "اسمك حبيبي" للمطربه الشابه "دليله" علي طريقه الفيديو كليب على جميع المنصات الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي.

"اسمك حبيبي" من كلمات محمد عاطف والحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم وانتاج وليد توفيق بولاريس وميكس وماستر خالد رؤوف واشراف عام نيفين فكري وقام بأخراجها هشام مدحت علي مدار يوم متواصل في عدد من اللوكيشنات المختلفه.

كما تحضر "دليله" خلال الفتره القادمه لعدد من المشاريع الغنائيه والاستقرار عليها للقيام بتصويرها وطرحها خلال الفترات القادمه.

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