وزير المالية يكشف تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار بالبورصة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل البدء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المصريين بالبورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل بعد إصدار القانون المنظم للعمل.



وقال "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة: "القانون موجود من السنة الماضية بعد التوافق عليه من قبل بنوك الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وتم عرضه على رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية قبل عرضه على مجلس النواب والموافقة على تمريره".



وأضاف "صدر القانون منذ عام 2014 ولكن تم التوافق على تأجيله مرتين، ولكن في النهاية معانا الورق الرسمي الذي تم فيه صياغة القانون بموافقة بنوك الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق رغبات السوق وكان الكل مبسوط وطلع القانون أول ما بدأنا هنصدق على القانون رجع تاني المطالبات للعودة إلى الدمغة".



وأشار وزير المالية إلى أنه لم يتم تطبيق هذه الضريبة على المستثمرين الأجانب الذي استمر التعامل معهم بضريبة الدمغة، مستطردًا "أول سداد سيكون في أبريل 2023 على من يقوم بعمل أرباح فقط عن الفترة من يناير 2022 حتى ديسمبر 2022 لو فيه أرباح خلال تداوله للبورصة وبدون دمغة".





