Advertisements

تعليق مثير من كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 09:28 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم، موجها الشكر للكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على حله للمشاكل التي تواجه الفريق بسرعة.

 

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: ” تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الزمالك.. وطموحاتي كبيرة مع الفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة”.

 

كما شدد كارتيرون على أن اجتماعاته مستمرة مع الكابتن حسين لبيب، مشيرا إلى أن مفاوضات التجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، موضحا أن الأمر لم يستغرق أي وقت في ظل ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول.

 

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض قد أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم مقبلة، بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة الفجر الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 22 ساعة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعليق مثير من كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك

منذ 14 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة

منذ 34 دقيقة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

جوارديولا يتحدي تشيلسي بتصريح مثير

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد نجم الفريق

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تطورات جديدة في مستقبل بن شرقي مع الزمالك

رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم

عاجل.. الزمالك يعلن عودة حمدي النقاز

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements