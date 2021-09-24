هند عبد الحليم لـ"الفجر الفني": "عائلة جيجي" يناقش قضية البلوجرز مستغلي السوشيال ميديا وسعدت بفيلم "عروستي"

حرصت الفنانة هند عبد الحليم، على حضور العرض الخاص لفيلم "عروستي" والذي أقيم يوم الإثنين الماضي، بإحدى سينمات الشيخ زايد.



والتقى "الفجر الفني" بالفنانة هند عبد الحليم والتي عبرت عن سعادتها للمشاركة في "عروستي"، وعلقت على الإنتقادات التي تعرض لها البرومو عقب طرحه، قائله أنه تعرض لحكم كبير من الجمهور، كما أن هذا أصبح أسلوب لدى الجميع.



وتحدثت هند عبد الحليم عن تجربتها في "عائلة جيجي" قائله أن هذه التجربة تعرضت لإنتقادات من الكثيرين بسبب مناقشتها قضية الإنفلونسر، ولكن في الحقيقة أن المسلسل يتحدث عن المستغلين للسوشيال ميديا والمتابعين بالطريقة الخاطئة وليس أحد بعينه أو جميع الإنفلونسر.



فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

