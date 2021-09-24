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إبراهيم عيسى: الديمقراطية قد تأتي بالإرهاب

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:01 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الصحافة الأمريكية تعبر عن الشعب الأمريكي وتؤثر فيه، لذلك عندما تتناول سياسة مصر مع التيارات الاسلامية تؤثر على الرأي العام الامريكي حول مصر في حد ذاتها ولا ترى غير ملف حقوق الإنسان وسط كل ما تنجزه الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه خلال فترة الرئيس جمال عبدالناصر كان عدد الإخوان المعتلقين 3 ألاف، ومع بداية فترة أنور السادات أفرج عن جميع الإخوان، فسيطروا على الجامعات المصرية، وخلال حكم حسني مبارك سيطروا على النقابات والكيانات والجمعيات الخيرية وقطاع الاوقاف.

وتابع: لا يمكن لتيار الإخوان أن يظهر وينتشر إلا في مناخ سلفي، والديمقراطية قد تأتي بالارهاب أحيانًا كما هو الوضع في الدول الأوروبية، والمجتمع الديمقراطي يعني إخراج الارهابيين، لافتًا إلى أنه بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ظهرت دعوات من صحف أجنبية لإتاحة الفرصة أمام الاخوان والسلفيين لإبداء الرأي، إلى جانب الليبراليين واليساريين والحرية تكون مفتوحة للجميع، قائلًا: " لو الإخوان شاركوا العمل التطوعي ضمن مؤسسات المجتمع المدني لو سبتهم النهاردة بعد خمس سنين هيكسبوا".

الكلمات المفتاحية

الديمقراطية الارهاب إبراهيم عيسى

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