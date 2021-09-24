تعديل جديد.. موسيماني يعيد الفيراري لتشكيل الأهلي أمام إنبي

استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على إجراء تعديل جديد فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة إنبى فى مسابقة كأس مصر.

وقرر المدير الفنى سحب طاهر من التشكيل الأساسى بعد إصابته التي تعرض ها.

ويفكر المدير الفنى للقلعة الحمراء فى مشاركة أحمد حمدى عبد القادر، كما يبقى محمود كهربا فى الصورة.

وكان طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المنتظر فى لقاء السوبر، وهو ما دفع المدير الفنى لسحبه من الملعب ومشاركة لويس ميكيسونى بدلا منه.