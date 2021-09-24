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"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:12 م
أعمال سحر بالمقابر
أعمال سحر بالمقابر
احمد فتحي الدسوقي
واصل فريق شبابي من محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حملته "التطوعية" لتنظيف وتطهير المقابر من الأعمال السفلية والأسحار، واستهدفت الحملة مقابر قرية "منشأة أبومليح" التابعة لمركز سمسطا، تلبية دعوة عددًا بعض أهالي القرية للفريق بهدف تنظيفها وتطهيرها من أعمال السحر والدجل والشعوذة.

فريق الحملة
ويتكون الفريق الشبابي من 5 متطوعين، هم: أحمد عبد التواب هاشم وعمرو سعد الصياد ومصطفى جمال، وبدأت مهمتنا عقب صلاة الجمعة، واستمرت لـ3 ساعات متواصلة بالتعاون مع مجموعة من شباب القرية وقرية صفط راشين، عثروا خلالها على أعمال سحر متنوعة، منها ورق كراسات مدرسية، مدون عليها عبارات بعضها مكتوب برموز وطلاسم غير مفهومة، وبعضها مكتوب باللغة العربية.

الشلل والنزيف
وقال أحمد عبدالتواب، منسق الفريق الشبابي: إنهم عثروا على أعمال ووسائل سحر متنوعة، منها ما يستهدف المرض ووقف الحال والربط، إضافة إلى سحر عبارة عن حروف وطلاسم وعبارات مكتوبة على دُمية "عروسة لعبة" مكبلة الآيدي والأرجل باستخدام الحبال والدبابيس المعدنية وتم تكفينها ودفنها، وتبين أنها تستهدف المرض والصداع والشلل والنزيف، لعروسة حديثة الزواج، لافتًا إلى أن هذا السحر يعد من أخطر الأنواع.

فستان عروسة
وأضاف: عثرنا أيضًا على سحر بالمرض به كمية من الإبر، وسحر مربوط على قفل حديدي، وأسحار أخرى على هيئة حجاب داخل علبة سجاير مدفونة، كما تم العثور على جزء من فستان عروسة ملطخ بالدماء، إضافة إلى ملابس داخلية للرجال والنساء تستهدف إلحاق الأذى والضرر لآخرين، وتم التخلص من هذه الأأسحار بغسلها بمياه تم قرأة بعض آيات القرآن الكريم عليها.

تطهير المقابر
وقال عمرو سعد الصياد، منسق بالفريق الشبابي للحملة، "إنهم يقبلون على هذا العمل ذلك تطوعًا منهم لتطهير المقابر من جميع أعمال السحر والشعوذة أسوة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن فريق المبادرة لا يفتحون أي مقابر لاستخراج الأسحار منها ولا ينتهكون حرمات الموتى".
 
التخلص من السحر
وأضاف، أن أهالي القرى، يدعونهم وقبل دخولهم منطقة المقابر يستأذنون القائمين على حراستها، ويرافقهم بعض شباب القرية، ويبحثون بشكل عشوائي داخل المقابر المفتوحة وحديثة الإنشاء أو التجديد، التى لا يوجد بها جثث موتى، ويطهرون المنطقة ويتخلصون من أعمال السحر بطريقة علمية شرعية، وذلك تلبيةً لطلبات الأهالي لرفع الأذى عنهم.

مقابر بني سويف
وأكد "سعد" على استمرار حملتهم لتصل لمقابر قرى ومراكز محافظة بني سويف، قائلا: "فوجئنا بشباب قرى مجاورة يطالبون أن ننضم لهم في حملة على مقابر قريتهم، وكذلك اتصل بنا شباب من محافظات أخرى لمساعدتهم في تنفيذ حملات مشابهة".
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)
"عروسة ملطخة بالدماء".. العثور على أعمال سحر مدمرة في مقابر بني سويف (فيديو وصور)

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سحر دجل بني سويف أعمال سحر

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